Nederland bijna uitgerookt en uitgedronken alleen overgewicht onveranderd

In 2024 rookte 18 procent van de volwassenen, dronk 6 procent overmatig alcohol, en had 50 procent overgewicht. 'Vergeleken met tien jaar eerder is het aandeel rokers en overmatige drinkers gedaald, terwijl het aandeel mensen met overgewicht gelijk bleef', zo meldt het CBS vrijdag.