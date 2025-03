Man overleden na onwelwording in cellencomplex Groningen

Een man die op woensdag 12 maart werd aangehouden door de politie is na de arrestatie onwel geworden in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen. 'De persoon is overgedragen aan de medische hulpdiensten. Op 20 maart is de man in het ziekenhuis overleden. De rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden en de toedracht', zo lat de politie vrijdag weten.

Verdenking winkeldiefstal

Een 47-jarige man zonder vaste woonplaats is op 20 maart overleden. 'De man werd op woensdag 12 maart aangehouden op verdenkingen van winkeldiefstal. De verdachte is daarop overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Daar is de man onwel geworden', aldus de politie.

In ziekenhuis overleden

Medische hulpverlening werd opgestart in het cellencomplex waarna hij in een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. De man is op 20 maart in het ziekenhuis overleden.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche is – zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt – een onderzoek gestart. Zolang dat onderzoek loopt, worden er geen verdere mededelingen gedaan.