Karremans pleit voor veel strengere vape-wetgeving in Europa

'Smaakjes in hele EU verbieden'

Smaakjes die vapes aantrekkelijk maken voor jongeren moeten in de hele EU aan banden worden gelegd, problemen met online verkoop tussen EU-landen moeten aanpakt worden en ook moeten alle vapes op de Europese markt neutraal worden verpakt. Karremans heeft het initiatief genomen om hierover een brief te schrijven aan Eurocommissaris Várhelyi (Gezondheid), die is ondertekend door in totaal 12 EU-lidstaten.

Actieplan tegen vapen

Het initiatief voor strengere Europese wetgeving voor vapes komt voort uit het vorige week gepubliceerde actieplan tegen vapen. De kern van dat plan is het terugdringen van illegale handel, beginnen met vapen voorkomen en stoppen met vapen stimuleren. Door de acties moet de populariteit van vapen onder jongeren afnemen. Strengere regels tegen vapes in de hele Europese Unie kunnen enorm helpen om sneller resultaat te halen.

Nederland voorop met wet- en regelgeving tegen vapes

Staatsecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Sport en Preventie): “Vapen kan leiden tot heftige verslavingsproblemen en zelfs longbloedingen. Ondanks de grote gezondheidsrisico’s vapet 1 op de 7 jongeren van 12 tot en met 16 jaar maandelijks. We hebben dus te maken met een heel serieus probleem. In vergelijking met andere EU-landen loopt Nederland voorop met wet- en regelgeving tegen vapes, zoals ons verbod op smaakjes. Het is ontzettend belangrijk voor de gezondheid van onze jongeren dat de wetgeving tegen vapes in de hele EU veel strenger wordt. Zodat eventjes over de grens vapes met smaakjes kopen of online bestellen in de nabije toekomst geen optie meer is.”

Social content tabak en nicotine actief verwijderen

Naast strengere wetgeving vragen Karremans en zijn collega bewindspersonen de Europese Commissie ook om samen met social media platforms meer te doen tegen verkoop en marketing van tabak en nicotineproducten via social, zeker als dit gericht is op jongeren. Deze platforms moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke content door het actief te verwijderen en te voorkomen dat het op hun kanalen wordt geüpload.

Herziening in 2025

In Europa wordt al enige tijd gewacht op nieuwe EU wet- en regelgeving met betrekking tot tabak, vapes en andere nicotine producten (zoals nicotinezakjes). De herziening van de Tabaksproductenrichtlijn zou oorspronkelijk in 2024 worden gepresenteerd maar nu is er geen nieuwe datum bekend. In de brief van de 12 lidstaten (naast Nederland ook Finland, Estland, Litouwen, Letland, Luxemburg, België, Frankrijk, Spanje, Ierland, Slovenië en Malta) wordt nu aangedrongen op een voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn in 2025.