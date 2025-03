Bij zoektocht naar UvA-student lichaam gevonden in De Nieuwe Meer

In het onderzoek naar de vermissing van Shengmen Luo, heeft de politie vrijdag aan het eind van de ochtend een lichaam gevonden in het water bij recreatiegebied de Nieuwe Meer in Amsterdam Nieuw-West. 'Of het gaat om de vermiste Shengmen Luo kan op dit moment nog niet bevestigd worden. Ook onderzoekt de politie de doodsoorzaak', zo meldt de politie vrijdag.

Vermiste Shengmen Luo

Omstreeks 11.00 uur troffen specialistische teams van de politie het levenloze lichaam van een man aan in de Nieuwe Meer bij het park De Oeverlanden. Zij waren daar gericht op zoek naar de vermiste Shengmen Luo. Om in alle rust de zoekactie te laten uitvoeren en het lichaam uit het water te halen, is gebied rondom het water afgesloten. Forensisch onderzoek zal de identiteit van de man en de doodsoorzaak moeten uitwijzen.

'Informatie nog steeds welkom'

De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Mocht u meer weten over de vermissing van Shengmen Luo, of iets hebben gezien rondom de plek waar het lichaam is gevonden, kunt u ook contact opnemen met de politie via 0900-8844.