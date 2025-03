Sextortion via datingapp: OM eist 3 jaar gevangenisstraf

“We zien vaak dat slachtoffers in dit soort zaken tot uitersten gedreven worden en dat ze zelfs beslissen om suïcide te plegen. Het plegen van dit soort feiten is berekenend en nietsontziend. Dat is verdachte uiterst kwalijk te nemen.” Het Openbaar Ministerie verdenkt een 28-jarige man uit Groningen minstens achttien slachtoffers te hebben gemaakt in een sextortion-zaak. De strafeis die vandaag voor de rechtbank in Zutphen werd uitgesproken: een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar