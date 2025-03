Defensie en VDL gaan samen defensie-productie opschalen

Het familiebedrijf VDL Groep gaat samen met Defensie haar capaciteiten en faciliteiten inzetten voor defensieproductie. Dat gebeurt onder meer in het Limburgse Born. Hierdoor zijn innovatieve bedrijven in staat om in Nederland op te schalen. Minister Ruben Brekelmans en CEO Willem van der Leegte kondigden dit vandaag aan bij VDL Groep in Eindhoven.

Voor de veiligheid van Nederland en haar bondgenoten moet de krijgsmacht in hoog tempo worden versterkt. Daarvoor heeft Defensie van alles meer nodig: van gevechtsvoertuigen tot drones, van traditioneel materieel tot high-tech systemen. Ook Nederland zal meer moeten bijdragen aan militaire productie. Daarbij is er behoefte aan meer zekerheid, kortere levertijden en minder afhankelijkheid van landen buiten Europa. Defensie riep bedrijven daarom op hun capaciteiten en faciliteiten waar mogelijk ook in te zetten voor onze veiligheid.

Brekelmans: “We zijn zeer dankbaar dat het fantastische familiebedrijf VDL bereid is om onze oproep te beantwoorden. Ik ben verheugd dat Defensie deze samenwerking aangaat. Dit wordt het vlaggenschip van de vernieuwde samenwerking tussen Defensie en bedrijven.”

Veel bedrijven en Defensie hebben kennis van specifiek materieel en wapensystemen. VDL heeft de expertise, capaciteiten en infrastructuur om op grote schaal en met hoge kwaliteit te kunnen produceren. De krijgsmacht heeft behoefte aan deze combinatie van kwaliteit en schaal.

Steun door Defensie

Defensie wil VDL op diverse manieren ondersteunen in het opzetten van defensie-productie, om te beginnen op de locatie in Born. Allereerst wordt bekeken of een bijdrage te leveren is door productiefaciliteiten te huren. Ook kan Defensie bijdragen door bedrijven te vinden die samen met VDL de productie kunnen opschalen. En Defensie kan helpen in het samenbrengen van de vraag van diverse landen. Zodat de orders groot genoeg zijn om de productie bij VDL te starten.

Win-winsituatie

Deze samenwerking draagt niet alleen bij aan veiligheid, maar ook aan economische groei. Het zorgt direct voor meer banen in Limburg. Het geeft ook meer ruimte voor innovatie, die vervolgens weer leidt tot verdere groei en ontwikkeling.

Brekelmans: ”Het is in alle opzichten een win-winsituatie. Een win voor Defensie, een win voor VDL. Een win voor onze veiligheid en een win voor onze economie. Dit laat zien dat wij als Defensie intensiever met bedrijven willen samenwerken. We hebben onze ondernemers, industrie en kennisinstellingen hard nodig om ervoor te zorgen dat we veilig blijven, nu en in de toekomst.”