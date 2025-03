Felle brand achter bedrijfspand

De brandweer bluste na en controleerde met een warmtebeeldcamera of alles goed uit was. Ook de politie was met meerdere eenheden ter plaatse en zocht nog in de omgeving. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er stonden onder andere wat pallets in brand, wat er op de pallets stond is ons niet bekend. Door het adequaat handelen kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar het bedrijfspand en een tent welke niet ver van de vuurhaard vandaan stond.