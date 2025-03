Bewoner overleden bij woningbrand

Bij de brand in een woning in de Silexstraat in Maastricht is in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 maart de bewoner om het leven gekomen. De brand brak uit rond 2 uur in de nacht.

De bewoner is tijdens de brand met ernstige brandwonden door de brandweer uit de woning gehaald. Hij is later in het ziekenhuis van Maastricht aan zijn verwondingen overleden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De politie is op dit moment bezig met forensisch onderzoek in de woning. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan om te achterhalen of er iemand is die iets heeft gezien of gehoord.