Hennepkwekerij in woning ontdekt na melding onwel wording

Rond het middaguur kreeg de politie de melding dat een bewoonster van een woning aan de Mascherelstraat in Wijnandsrade onwel was geworden. In de woning troffen de agenten een hennepkwekerij aan. Een van de bewoners is aangehouden.

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Medebewoners probeerden in eerste instantie de brandweer tegen te houden toen deze na de melding metingen wilde verrichten in de woning waar de vrouw onwel was geworden. Nadat politie en brandweer toestemming hadden om de woning in te gaan troffen ze een niet in werking zijnde hennepkwekerij aan. Een van de bewoners is daarop aangehouden en de politie onderzoekt de zaak. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.