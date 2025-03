Vrouw overleden na aanrijding Toepad

Het is rond 18.00 uur wanneer er meerdere meldingen binnenkomen van een ongeluk waarbij twee auto’s zijn betrokken. Nadat de auto’s elkaar raakten, is de auto met de 18-jarige man in het water beland, hij kon er zelf uitkomen. De auto met de vrouw erin is tegen een boom gebotst. De 33-jarige vrouw uit Rotterdam werd door hulpdiensten uit haar auto bevrijd en is meteen gereanimeerd. Kort daarna is zij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en daar aan haar verwondingen verleden. De 18 - jarige man uit Rotterdam is na een controle in het ziekenhuis aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.