Verdachte situatie op station Tilburg

Naar aanleiding van meerdere meldingen over een verdachte situatie in of bij een trein in Tilburg zijn meerdere politiemensen, op zondag 23 maart omstreeks 15.30 uur, uitgerukt naar het station. Ook werd een politiehelikopter opgeroepen ter assistentie.

Bij het operationeel centrum van politie kwamen meerdere meldingen binnen van een vechtpartij tussen meerdere mensen. De vechtpartij zou zich verplaatsen van perron naar trein. Hierbij werd door meerdere melder gezegd dat er sprake zou zijn van een wapen. Mogelijk zou het om een vuurwapen gaan.

Bevroren

Door politiemensen is een onderzoek ingesteld. De situatie in de trein is bevroren. Dat betekent dat er niemand in of uit de trein mocht op dat moment. In zo’n ‘bevroren situatie’ kan de politie een onderzoek instellen. Dat is gebeurd en in de trein is niets aangetroffen dat met deze meldingen te maken kan hebben.

Op dit moment is er nog altijd een onderzoek gaande naar wie de personen zijn die betrokken zouden zijn bij de vechtpartij. Om het verhaal compleet te krijgen worden er verklaringen opgenomen van getuigen.

Er zijn in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht.