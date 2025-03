Tien procent meer meldingen euthanasie in 2024

In 2024 ontvingen de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) 9.958 meldingen van euthanasie. Dat is 10% meer dan in 2023. Het aantal euthanasiemeldingen ten opzichte van het totale sterftecijfer ging van 5,4% naar 5,8%.

Soorten aandoeningen

In verreweg de meeste meldingen van euthanasie (86,29%) was sprake van veel voorkomende lichamelijke aandoeningen zoals kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, longaandoeningen en/of hart- en vaat­aandoeningen. In 427 meldingen was euthanasie verleend aan een patiënt met een vorm van dementie. In 219 meldingen kwam het lijden (grotendeels) voort uit één of meer psychische aandoeningen. De RTE ontving 397 meldingen over mensen met een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Tot slot waren er 232 meldingen in de restcategorie ‘andere aandoeningen’.

Zes keer niet voldaan aan de zorgvuldigheidseisen

In zes gevallen is de RTE tot het oordeel gekomen dat de arts bij het verlenen van euthanasie niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. Bij twee van die meldingen ging het om het niet (op de juiste wijze) raadplegen van een consulent. Eén melding ging over de grote behoedzaamheid die een arts in acht moet nemen als het euthanasieverzoek (grotendeels) voortkomt uit lijden dat het gevolg is van een psychische aandoening. In de drie andere meldingen was de Richtlijn voor het uitvoeren van euthanasie niet gevolgd bij een gecompliceerd verlopen uitvoering.

Maatschappelijke thema’s

Euthanasie was afgelopen jaar onderwerp van het maatschappelijk debat. Ten eerste werd gesproken over euthanasie bij minderjarigen. In 2024 ontving en beoordeelde de RTE één melding van een minderjarige patiënt die euthanasie had gekregen, vanwege ondraaglijk lijden als gevolg van een lichamelijke aandoening. Er zijn in 2024 geen nieuwe meldingen binnengekomen die betrekking hadden op minderjarige patiënten die euthanasie kregen vanwege ondraaglijk lijden als gevolg van een psychische aandoening. Wel zijn twee meldingen in deze categorie beoordeeld die in 2023 waren binnengekomen.

Daarnaast kwam in 2024 duo-euthanasie in het nieuws. Gedurende het jaar is 54 keer een duo-euthanasie beoordeeld.