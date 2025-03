Arrestant verzet zich hevig en breekt arm

Een man die zaterdag 22 maart werd aangehouden door de politie is daarbij gewond geraakt. Agenten kwamen ’s middags op een melding af over overlast aan het Kameraplein in IJsselstein. De 51-jarige man zou de veroorzaker zijn, maar hij bleek ter plaatse agressief en niet aanspreekbaar te zijn.

De man beledigde politieagenten, duwde een agent en die kreeg ook nog een elleboogstoot in z'n gezicht. De verdachte is vervolgens aangehouden voor mishandeling en belediging. Tijdens de aanhouding en het daarop volgende vervoer en insluiting bij het arrestantencomplex bleef de verdachte zich hevig verzetten. Agenten hebben toen geweld gebruikt. De verdachte bleek later last te hebben van zijn arm. Hij is toen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat er sprake is van een botbreuk.