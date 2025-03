Bestuurder personenauto overleden bij botsing met vrachtwagen in Hulst

Frontale botsing

De aanrijding vond op maandag 24 maart rond 09.10 uur plaats op de N258 Langeweg bij Hulst. Een vrachtauto en een personenauto kwamen frontaal in botsing met elkaar.

Andere weghelft

'Bij het ongeval reed een van de voertuigen over de andere weghelft. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensische opsporing is dan ook ter plaatse om het incident te onderzoeken. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt. De bestuurder van de personenauto is een 59-jarige man uit Hulst', aldus de politie.

Weg afgesloten

De N258 Langeweg was een aantal uren afgesloten in beide rijrichtingen om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren. Het verkeer werd omgeleid.