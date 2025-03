Defensie zet fors in op schaalbare krijgsmacht

Defensie groeit door naar 100.000 mensen in 2030. Mogelijk verdubbelt dat aantal daarna nog. Dat schrijft staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin legt hij uit hoe een zogeheten ‘schaalbare krijgsmacht’ vorm krijgt.

'Meebewegen met dreigingen'

'Een schaalbare krijgsmacht beweegt mee met dreigingen. De organisatie moet dus groot genoeg zijn om af te schrikken en in vredestijd weer compacter worden', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

'Andere manier van werken noodzakelik'

“Dat vraagt om een andere manier van werken, opleiden en inrichten”, verklaart de staatssecretaris. “Het is tijd om noodzakelijke veranderingen in de krijgsmacht snel door te voeren. Zodat we gereed staan als dat nodig is.” De benodigde beroepsmilitairen, reservisten en burgerpersoneel moeten niet alleen sneller instromen. De organisatie moet ze ook sneller opleiden, trainen en opnemen in de staande eenheden. Tuinman: “Ik doe een hierbij een beroep op onze onderofficieren, de ruggengraat van onze krijgsmacht. Zij zijn van oudsher vertrouwd met het nemen van verantwoordelijkheid.”

Omvangrijke flexibele schil

Defensie ontwerpt een vredes- en een oorlogsorganisatie. “We gaan naar een krijgsmacht van beroepsmilitairen. Daarnaast is er sprake van een omvangrijke flexibele schil”, legt Tuinman uit. “Die bestaat uit eenheden met reservisten. Deze verandering leidt tot een krijgsmacht die sterk is door volume en slim door specialisatie. Daar horen proportionele rechtspositionele aanspraken bij. Mogelijk komt er zelfs een nieuwe naam voor reservisten.”

Dienmodel

Defensie breidt ook het dienmodel uit. De organisatie schaalt het dienjaar op naar 1.500 mensen. Daarnaast komt er een weerbaarheidstraining van 10 tot 12 weken voor jongeren. Direct daarna worden ze reservist. Met een defensieminor op hbo-niveau is dit ook voor studenten mogelijk. Voor mbo- en wo-niveau onderzoekt Defensie de mogelijkheden nog.

Geen nieuwe opkomstplicht

Er komt ook een vrijwillige enquête voor 18 tot 27-jarigen. Hen wordt gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in een baan bij Defensie. Verder bekijkt Defensie hoe ze ondervertegenwoordigde groepen aan zich kan binden, zoals vrouwen. De opkomstplicht wordt niet opnieuw ingevoerd.

Aantrekkelijke werkgever

Werken voor Defensie moet aantrekkelijker worden. Tuinman: “We moeten minder selectief zijn, meer oog hebben voor het individu en uitdagend werk bieden. We gaan opleidingen moderniseren en breiden de opleidingscapaciteit uit. Het motto is: ‘Defensie heeft plaats voor iedereen’.”

Nieuwe paden

De uitvoering van al deze maatregelen vraagt volgens de staatssecretaris flexibiliteit, aanpassingsvermogen en doorzettingsvermogen. “We gaan grootschalig implementeren en daarvan leren. We moeten nieuwe paden bewandelen en hebben iedereen nodig. We laten niemand achter.”