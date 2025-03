UWV gaat 43.000 uitkeringen controleren op fouten

Start dit voorjaar

Uit die analyse bleek dat er bij de overige WIA-uitkeringen geen aanleiding is om fouten te vermoeden. De inzet van UWV is dat er dit voorjaar wordt begonnen met het corrigeren van uitkeringen. 'Vanaf maart gaat de organisatie beginnen met uitkeringsgerechtigden informeren', zo schrijft minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Kamer.

Start corrigeren

UWV wil kleinschalig beginnen met het controleren van WIA-uitkeringen. Dit is onderdeel van de lerende aanpak, waarbij goed gekeken wordt naar onbedoelde effecten. Zo kan een aangepaste uitkering gevolgen hebben voor de toeslagen, voor de premie die de werkgever betaalt of voor de aanvullende uitkering die het pensioenfonds uitkeert. In het kader van deze lerende aanpak worden er eerste ervaringen opgedaan met het controleren bij een beperkte groep van 20 mensen die zichzelf gemeld hebben bij UWV. Zij mogen zelf kiezen of ze hieraan meedoen.

Duidelijkheid

Minister Van Hijum: Ik snap heel goed dat veel mensen snakken naar duidelijkheid. UWV maakt daar nu ook een begin mee, en dat is vooruitgang. Maar ik wil ook dat het in een keer goed gebeurt, ook als dat wat extra tijd kost. En heel belangrijk: dit moet samen met de mensen die gedupeerd zijn gebeuren. Hun belang moet voorop staan.

Terugvorderen

De minister benadrukt wederom dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met terugvorderen. Alleen als de uitkering hoger was dan het eerdere loon wordt er bekeken of er redelijkerwijs duidelijk was dat de uitkering te hoog was. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de gevolgen die een eventuele terugvordering heeft.

Maatmanloon

Het controleren van de WIA-uitkeringen gaat over daglonen. Recent werden ook fouten rondom de berekening van het maatmanloon bekend. UWV doet daar momenteel onderzoek naar, de resultaten daarvan worden verwacht in april.