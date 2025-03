Nieuwe bevoorradingsschip ‘Den Helder’ overgedragen aan Defensie

Het gloednieuwe bevoorradingsschip ‘Den Helder’ is vandaag zijn gelijknamige thuishaven binnengevaren. 'Daar droeg scheepsbouwer Damen het vaartuig over aan Defensie. Dit betekent overigens niet dat het zogeheten Combat Support Ship (CSS) ook al inzetbaar is', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Intensief trainingsprogramma

Dat is pas het geval nadat Defensie het heeft voorzien van militaire apparatuur. Denk aan sensoren en wapen- en communicatiesystemen. De marine stelt de onlangs door prinses Amalia gedoopte ‘Den Helder’ op 1 oktober in dienst. Dan krijgt het ook het predicaat ‘Zijner Majesteits’. Daarna volgt een intensief trainingsprogramma. Medio 2026 is de bevoorrader gereed voor operaties wereldwijd.

Drijvend hospitaal

Het CSS is een belangrijke aanvulling op de vloot. Zo voorziet het andere marineschepen van onder meer brandstof, munitie en reserveonderdelen. Ook doet het platform dienst als drijvend hospitaal. Dat maakt de ‘Den Helder’ essentieel voor de langdurige inzet van marineschepen. Binnen de NAVO is de vraag naar dit soort bevoorraders groot. Het nieuwe CSS luidt de vervanging in van vrijwel de volledige marinevloot.