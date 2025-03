Focus woensdag over de gevaren van 'de pornofuik'

Porno kijken is volgens veel seksuologen voor de meeste jongeren onderdeel van hun seksuele ontwikkeling en geeft dus ook geen problemen. Maar uit onderzoek blijkt dat een bepaalde groep jongeren wel gevoelig is voor herhaalde blootstelling aan porno: ze escaleren. Om steeds weer opgewonden te raken gaan zij die er gevoelig voor zijn op zoek naar steeds extremer materiaal. In sommige gevallen zelfs strafbare beelden zoals seksueel misbruik van kinderen, ook al hebben ze verder geen seksuele gevoelens voor minderjarigen. Focus-presentator Petra Grijzen ontmoet ‘Max’, een jongen die gaandeweg in zo’n pornofuik terechtkwam.