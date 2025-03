Assistentiehonden voortaan direct herkenbaar door uniform dekje

Bijna helft van de assistentiehonden nog steeds geweigerd

Ondanks dat ze onmisbaar zijn voor hun eigenaren, worden assistentiehonden nog vaak geweigerd in openbare gelegenheden. Uit onderzoek blijkt dat bijna 44% van de cliënten met een assistentiehond geweigerd wordt in openbare gelegenheden. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van eerder onderzoek uit 2020 waaruit bleek dat 20% van de mensen met een assistentiehond te maken kreeg met een weigering.

Het uniforme dekje is een belangrijke stap in het vergroten van de herkenbaarheid en acceptatie van assistentiehonden in de samenleving. De Nederlandse Assistentiehonden Branchevereniging NAHB hoopt dat deze maatregel zal bijdragen aan een betere naleving van de wet en meer bewustwording rondom de rechten van mensen met een assistentiehond.

Ondernemers en werknemers onwetend over wetgeving, assistentiehonden onterecht geweigerd

Ondernemers en werknemers in Nederland blijken vaak niet op de hoogte van de wetgeving rondom assistentiehonden. Personeel in winkels, zorginstellingen en horecagelegenheden weigert assistentiehonden regelmatig, simpelweg omdat ze de rechten van mensen met een assistentiehond niet kennen. De meest gehoorde reden? Onwetendheid. Gevolgd door “hygiëne” en “onherkenbaarheid als hulphond”.

Opvallend is dat 73% van het Nederlandse publiek wél weet dat assistentiehonden overal toegang moeten krijgen en deze herkent aan hun tuig of dekje. Toch lijkt deze kennis te verdwijnen zodra mensen aan het werk zijn in een restaurant, supermarkt of zorginstelling.

“Met het uniforme dekje zijn assistentiehonden in één oogopslag herkenbaar, wat moet bijdragen aan een verbeterde toegankelijkheid en een inclusieve samenleving. Want laten we niet vergeten: wettelijk gezien is een assistentiehond altijd welkom,” aldus Erika Bulters namens de NAHB.

Lancering en voorlichtingscampagne

Hoewel het ontwerp klaar is, bevindt het dekje zich nog in de testfase. De verwachting is dat het opvallende blauw/gele dekje na de zomer verspreid wordt onder de eerste cliënten met een assistentiehond. Het dekje is wettelijk beschermd en voorzien van logo’s van de accrediterende instantie en de school waar de hond is opgeleid. De tuigen voor blindengeleidehonden worden op een later moment voorzien van dezelfde uitstraling. Een doorlopende voorlichtingscampagne moet het publiek bekend maken met het nieuwe dekje en de wetgeving met als doel de toegankelijkheid voor mensen met een assistentiehond verbeteren.