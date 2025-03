Jonge patiënten WKZ verwelkomen speciaal nijntje broodje

Vanaf eind maart kunnen de jonge patiëntjes van het WKZ, het kinderziekenhuis van het UMC Utrecht, genieten van een speciaal nijntje broodje bij het ontbijt en de lunch. Dit biologische broodje is in het kader van de 70ste verjaardag van nijntje ontwikkeld door Bakkerij Carl Siegert in samenwerking met Mercis en het nijntje museum.

Wie is er niet groot geworden met nijntje? Het wereldberoemde kindericoon van Dick Bruna, speelt al decennialang een rol in de belevingswereld van kinderen. Ook in het Wilhelmina Kinderziekenhuis biedt nijntje troost en afleiding. Daarom biedt het WKZ hun jonge patiëntjes vanaf eind maart het speciale nijntje broodje aan bij het ontbijt en lunch.

Op 28 maart organiseren het WKZ en bakker Michel Schröder – wereldkampioen broodbakken in 2020 en commercieel en operationeel directeur bij Bakkerij Carl Siegert – een feestelijke activiteit waarbij kinderen op de kinderafdeling zelf hun nijntje broodje mogen versieren. “Voor kinderen die een moeilijke tijd doormaken, kunnen kleine geluksmomenten een groot verschil maken. Dit broodje is daar een mooie bijdrage aan,” aldus een woordvoerder van het UMC Utrecht.

Met haar vriendelijke uitstraling is het nijntje broodje niet alleen leuk om te zien. “Het is ook een bewuste keuze: het is een bron van vezels en volledig biologisch, dus gemaakt zonder allerlei broodverbetermiddelen,” vertelt Schröder. “De introductie van het nijntje broodje draagt zo bij aan zowel eetplezier als aan gezonde voeding voor kinderen.”