Levenslang voor Richard K. voor dubbele moord in Drentse Weiteveen

Vermoord

Ineke en Sam zijn door Richard K. om het leven gebracht. 'Precies een jaar eerder had de overdracht van het ouderlijk huis van verdachte aan Ineke en Sam plaatsgevonden en kort daarna is een steeds verder oplopend conflict ontstaan over (eventuele) verborgen gebreken aan de woning', meldt de rechtbank.

Voorbedachte raad

De rechtbank is van oordeel dat verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en dat het ombrengen van Ineke en Sam als moord gekwalificeerd moet worden. Verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank Ineke en Sam om het leven gebracht omdat hij wilde voorkomen dat zij zijn gezin iets zouden kunnen aandoen en omdat hij een einde aan het conflict wilde maken.

Uitlatingen en handelingenvoorafgaand

'Dit blijkt onder meer uit de uitlatingen en het handelen van verdachte voorafgaand, tijdens en na afloop van de feiten. De rechtbank constateert dat verdachte planmatig en berekenend te werk is gegaan en dat hij voldoende gelegenheid heeft gehad om zich rekenschap te geven van de gevolgen van zijn handelen', aldus de rechtbank.

Toerekeningsvatbaarheid

Verdachte is uitgebreid onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat bij verdachte sprake was van een beperkte neurocognitieve stoornis en een aanpassingsstoornis. Hoewel de deskundigen van het Pieter Baan Centrum geen advies hebben gegeven over de mate van doorwerking van deze stoornissen, is de rechtbank van oordeel dat deze stoornissen wel in enige mate van invloed zijn geweest op het handelen van verdachte, zodat de beide moorden - in zeer beperkte zin - verminderd aan verdachte worden toegerekend.

Levenslange gevangenisstraf

Wie een moord pleegt, handelt niet in een opwelling, maar heeft de kans gehad om rustig na te denken en kiest er vervolgens desondanks voor om iemand om het leven te brengen. Verdachte heeft de beide ouders van twee jonge kinderen vermoord, die er daardoor in één klap helemaal alleen voor zijn komen te staan.

Zwaarwegend

Voor de rechtbank weegt ook zwaar mee dat verdachte onder toeziend oog van de destijds 12 jaar oude zoon van de slachtoffers op gruwelijke wijze Sam om het leven heeft gebracht, dat verdachte doelbewust het recht in eigen hand heeft genomen en dat verdachte hiervoor nog altijd een rechtvaardiging lijkt te zoeken. Door de moord is daarom niet alleen intens leed toegebracht aan de nabestaanden, maar is ook een flagrante inbreuk gemaakt op de rechtsorde. Naar het oordeel van de rechtbank kan het voorgaande alleen met een levenslange gevangenisstraf worden vergolden.