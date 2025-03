Automobilist (82) overleden bij eenzijdig ongeval in Grubbenvorst

Onderzoek naar toedracht

Het slachtoffer, een man van 82 jaar uit Venlo, reed rond 09.50 uur in zijn auto over de A73 in de richting van Nijmegen. Hij bevond zich alleen in de auto. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Traumahelikopter

De autosnelweg is een tijdje afgesloten geweest voor het verkeer. 'Ook werd een trauma heli opgeroepen, die landde op de autosnelweg. Het slachtoffer is ter plaatse in de ambulance nog behandeld, echter hij overleed daar aan zijn verwondingen', aldus de politie. Rond 11.00 uur kon weer één rijstrook van de A73 vrijgegeven worden.