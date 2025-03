Defport moet zorgen voor snellere productie van militair materieel in Nederland

'Sterke Nederlandse defensie-industrie'

'Binnen dit publiek-private platform werken de ministeries van Defensie en van Economische Zaken intensief samen met industrie, financiële instellingen en kennisinstituten. Deze nauwere samenwerking is een voorwaarde voor een sterke Nederlandse defensie-industrie. Dat draagt bij aan de veiligheid en economie van Nederland', aldus het ministerie.

Toenemende dreigingen

Er is grootschalige oorlog in Europa en toenemende dreigingen richting Nederland en onze bondgenoten. Defensie richt zich op verdediging van het eigen en NAVO-grondgebied. De krijgsmacht versterken is een ‘must’. Daarvoor is een nauwe samenwerking met de Nederlandse industrie noodzakelijk.

Betere afstemming

Om de krijgsmacht te versterken is een snelle en langdurige opschaling van de productie van militair materieel nodig. Dat vraagt ook om meer productie van de Nederlandse industrie, in een hoger tempo en met een hogere mate van leveringszekerheid. Want een langdurige toevoer van materieel en onderhoud is noodzakelijk om het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te vergroten. Dit alles vraagt om een betere afstemming tussen behoeftes en mogelijkheden van het bedrijfsleven en de overheid. Defport brengt deze partijen structureel samen.

Concrete projecten

Bij Defport zijn en worden partijen betrokken die een essentiële rol spelen bij de benodigde opschaling en leverzekerheid. Binnen het platform maken de betrokken partijen afspraken over concrete projecten en randvoorwaarden. Uitgangspunt is dat de productie zoveel mogelijk in Nederland gebeurt. Dat versterkt de strategische positie in internationale context. Bovendien komt het ten goede aan de eigen economie. Defport start nu als een partnerschap tussen Defensie, Economische Zaken, de defensie-industrie (NIDV), VNO-NCW, de hightech sector (FME), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de kennisinstellingen (TNO, NLR & Marin).