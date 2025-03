OM eist 22 jaar cel tegen man (74) voor geven liquidatieopdracht in 1993

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep 22 jaar gevangenisstraf voor een 74-jarige man. 'Hij wordt verdacht van het geven van de opdracht voor een liquidatie in Antwerpen in 1993', zo meldt het OM dinsdag.

Man (55) en vrouw (44) omgekomen

In de nacht van 8 op 9 mei kwam bij de liquidatie het beoogde doelwit, een 55-jarige man en ook zijn 44-jarige vriendin om het leven. Het OM vervolgt hem voor het opdracht geven tot de moord en de doodslag op de vrouw.

Verklaring

In 1993 was de nu 74-jarige man al in beeld als opdrachtgever van de liquidatie. Dat onderzoek belandde op een dood spoor totdat in 2006 Peter La S. over onder andere deze moord ging verklaren. De verklaringen over deze en andere liquidaties zijn meegenomen in het Passageproces. De verdachte die nu voor de dubbele moord terecht staat zat in 2007 in de gevangenis in de Verenigde Staten. Zijn aandeel in de moord in Antwerpen kon toen niet meegenomen worden in het Passageproces.

Vierde verdachte overleden

Drie andere verdachten zijn al eerder veroordeeld voor hun rol bij de moord in Antwerpen. Zij zouden de liquidatie hebben uitgevoerd of daaraan medeplichtig zijn geweest. Een vierde verdachte overleed en kon dus niet meer worden vervolgd.

OM in hoger beroep tegen uitspraak rechtbank

Nadat de nu 74-jarige man zijn straf had uitgezeten in de Verenigde Staten werd hij uitgeleverd aan Nederland om hier een andere gevangenisstraf uit te zitten. De vervolging in de zaak van de moord in Antwerpen werd toen weer opgepakt. Het OM stelt dat de 74-jarige verdachte de drie veroordeelde andere verdachten heeft aangestuurd en eiste in 2023 bij de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 22 jaar. De rechtbank sprak de verdachte vrij, het OM ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

Passageproces

Het OM stelt dat uit verklaringen van getuigen blijkt dat de verdachte achter de moord en de doodslag zit. Vier getuigen hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat de inmiddels 74-jarige verdachte toentertijd de opdracht had gegeven het 55-jarige slachtoffer te doden. Op basis van dezelfde verklaringen zijn andere verdachten door het gerechtshof Amsterdam eerder veroordeeld in het Passageproces. De verdachte had een schuld bij het mannelijke slachtoffer en de liquidatie zou een manier zijn om daar vanaf te komen. Zoals verschillende getuigen daarover verklaarden heeft de verdachte gezegd dat ‘liquideren goedkoper is dan betalen’. De verklaringen van de diverse getuigen over de betrokkenheid van de 74-jarige verdachte worden bovendien ondersteund door telecomgegevens.

'Andere man'

Een door de verdediging opgeworpen theorie dat niet deze verdachte maar een andere man achter het opdrachtgeven voor de moord in Antwerpen zou zitten, is in hoger beroep zorgvuldig uitgezocht door de politie, in opdracht van het OM. Uit extra onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er geen telefonische contacten zijn geweest tussen deze door de verdediging opgeworpen man en de veroordeelde uitvoerders. Niet in aanloop naar de moord, niet tijdens de moord en ook niet na afloop van die moord. Bovendien zijn er wél telefonische contacten tussen deze uitvoerders en de 74-jarige verdachte. Het OM concludeert mede om die reden dat het alternatieve scenario van de verdediging niet feitelijk is onderbouwd en niet aannemelijk is. Het OM ziet de 74-jarige verdachte als de echte en enige opdrachtgever.

32 jaar geleden

Tijdens de zitting stonden de advocaten-generaal (officieren van justitie in hoger beroep) stil bij de impact die de moordaanslag nog steeds heeft. “De moord en de doodslag is inmiddels bijna 32 jaar geleden gepleegd. Dat is een hele lange tijd. Maar tijd heelt niet alle wonden. De zus van het vrouwelijke slachtoffer heeft laten weten dat het haar nog steeds bezig houdt. Ook na 32 jaar blijft voor haar het verlies van haar zus moeilijk, ook door de manier waarop ze om het leven is gekomen. Zij hoopt op gerechtigheid en veroordeling van degene die verantwoordelijk is voor het opdrachtgeven van de moord.”