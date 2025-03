Vrachtwagenchauffeur (60) omgekomen bij tragisch ongeval op A4

Noodstop

'Het lijkt erop dat de man met zijn vrachtwagen een noodstop moest maken voor een andere auto. Als gevolg van het ongeluk was de A4 urenlang afgesloten. De verkeerspolitie doet onderzoek', aldus de politie.

Lading losgeschoten en tegen cabine gekomen

De vrachtwagen reed op de A4 links ter hoogte van het industrieterrein de Vondelingenplaat toen het ongeluk gebeurde. Volgens getuigen moest de bestuurder een noodstop maken voor een ander voertuig. De lading van de vrachtwagen is losgeschoten en een deel van de cabine is losgekomen. De vrachtwagenchauffeur zat enige tijd bekneld en is met behulp van de brandweer uit de cabine gehaald. Helaas is de 60-jarige bestuurder overleden.

Getuigenoproep

De verkeerspolitie heeft ter plekke onderzoek gedaan en er is gesproken met getuigen. Als u ook getuige bent geweest, maar nog niet met de politie heeft gesproken, dan vragen wij u contact op te nemen via 0900-8844.