Wisselvallige start van de zomertijd

Komend weekend is het weer zover en voeren we weer het halfjaarlijkse ritueel van het verzetten van de klok uit. Het weerbeeld ziet er tijdens de eerste dagen van de zomertijd licht wisselvallig uit. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot enkele buien. Met 9 tot 12 graden is de temperatuur heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dit meldt Weeronline woensdag.

Het is voorjaar en dan wordt de tijd weer een uur vooruit gezet. In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart schakelen we om 2:00 uur over op de zomertijd en zetten we de klok een uur vooruit.

Op 20 maart begon de astronomische lente en waren dag en nacht ongeveer even lang. De komende tijd worden de dagen steeds langer en wordt het steeds vroeger licht. Wanneer de klok niet verzet wordt komt de zon in de zomer rond de langste dag om 4:20 uur op.

Al sinds 1980 een gezamenlijke afspraak

Veel Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen en ons land voerde de zomertijd in 1977 in, zodat we dezelfde tijd hadden als onze buurlanden. Sinds 1980 is de zomertijd een afspraak van de Europese Unie. In bijna alle landen van Europa gaat de klok in maart een uur vooruit en in oktober weer een uur achteruit.

Wisselvallige start van de zomertijd

Het laatste weekend van maart laat een wisselvallig weerbeeld zien. Zaterdag schijnt geregeld de zon, maar soms valt ook een bui. Zondag trekken meerdere buien over het land. De wind waait uit het noordwesten en het wordt 9 graden in het noordwesten en 12 in het zuidoosten. Daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor eind maart.

Na het weekend nemen de neerslagkansen af en schijnt steeds vaker de zon. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en de temperatuur stijgt naar 11 tot 15 graden. Ook de nachten verlopen relatief koud met landinwaarts waarden in de buurt van het vriespunt.

Zomertijd duurt tot 26 oktober

De langste dag van het jaar beleven we dit jaar op 21 juni. Die dag start om 04:42 uur de astronomische zomer. De daglengte is dan 16 uur en 45 minuten.

In het laatste weekend van oktober wordt de tijd weer een uur teruggezet. Dit gebeurt op zondag 26 oktober. Het uur van 2:00 tot 3:00 beleven we dan twee keer en de nacht duurt een uur langer.