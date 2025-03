Beslag gelegd op woning en huiszoeking in onderzoek kunstroof museum

De politie heeft vandaag, woensdag 26 maart, onderzoek gedaan in een woning en een bedrijfspand in Heerhugowaard in verband met de kunstroof uit het Drents Museum. 'Doel van de zoekingen is onder andere het beslag leggen op vermogensgoederen. Er zijn geen verdachten aangehouden. De gestolen topstukken zijn bij het onderzoek niet aangetroffen', zo meldt de politie woensdag.