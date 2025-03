Man (46) aangehouden in onderzoek dodelijk ongeval A4

In het onderzoek naar het dodelijke ongeval op de A4, dinsdag 25 maart, is de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident. 'Een vrachtwagen moest een noodstop maken waarbij de lading, betonnen buizen, naar voren schoof. Hierbij kwam de 60-jarige vrachtwagenchauffeur om het leven', zo meldt de politie woensdag.