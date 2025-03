Zwaargewonde aangetroffen vrouw in woning Helmond, verdachte vrijgelaten

Sinds afgelopen zaterdag doet de recherche uitgebreid onderzoek nadat een vrouw uit Helmond zwaargewond werd gevonden in haar woning. 'In het onderzoek werd een man als verdachte aangehouden. Hij is inmiddels in vrijheid gesteld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Melding zwaargewonde vrouw

Zaterdagochtend kreeg de politie een melding dat er in een woning in Helmond een zwaargewonde vrouw lag. De vrouw was niet aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Gelet op de verdachte omstandigheden waaronder de vrouw werd gevonden, werd uitgebreid onderzoek verricht.

Korte verklaring slachtoffer

Op basis van dit onderzoek werd een bekende van de vrouw als verdachte aangemerkt en aangehouden. Er werd in de woning uitgebreid sporenonderzoek verricht en met diverse getuigen en de verdachte werd gesproken. De toestand van het slachtoffer verbeterde in de loop van het onderzoek enigszins, waardoor ook van de vrouw een korte verklaring kon worden opgenomen.

'Meerdere scenario’s mogelijk'

'Wat de vrouw precies is overkomen wordt verder onderzocht. Het onderzoeksteam houdt nog altijd rekening met meerdere scenario’s, waaronder een ongeval en een mogelijk misdrijf', aldus het OM. Op basis van de bevindingen in het onderzoek is de verdachte woensdagmiddag door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Het onderzoek gaat verder.