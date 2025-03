Provincie Flevoland mag reeën afschieten in belang van verkeersveiligheid

Aanrijdingen verminderen

De provincie wil de reeënpopulatie verkleinen om zo het aantal aanrijdingen te verminderen. Volgens de rechtbank heeft de provincie voldoende onderbouwd dat de ontheffing nodig is om die verkeersveiligheid te waarborgen.

Ontheffing

De provincie Flevoland heeft aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verleend om in de provincie Flevoland reeën te mogen doden met een geweer, onder andere in het belang van de verkeersveiligheid. Dit is een belang dat in de Wet natuurbescherming wordt genoemd en dus een reden kan zijn om de ontheffing te verlenen.

Oneens

Stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights zijn het niet eens met de plannen van de provincie en stelden beroep in bij de rechtbank. Het college moet aannemelijk maken dat de ontheffing nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen, er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is en er geen gevaar bestaat voor de gunstige staat van instandhouding van de diersoort.

Voldoende aannemelijk

De provincie heeft verwezen naar het Faunabeheerplan Grote hoefdieren 2024-2028, het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 en het Aanbevelingsrapport ter vermindering van aanrijdingen met reeën in Flevoland. Volgens de rechtbank heeft de provincie hiermee voldoende aangetoond dat een hoger aantal reeën zorgt voor een hoger aantal aanrijdingen. In 2023 zijn in Flevoland 486 reeën aangereden, tegenover een voorjaarsstand van 3.686 reeën. Dit is een aanzienlijk aantal aanrijdingen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding is. Een lagere voorjaarsstand moet zorgen voor minder aanrijdingen, waarbij de provincie aangeeft dat ze streeft naar een doelstand van 2690 reeën.

'Voldoende aangetoond'

Daarnaast heeft de provincie volgens de rechtbank voldoende aangetoond dat het inzetten van een aantal andere maatregelen, zoals wildroosters, faunapassages of wildreflectoren, niet of onvoldoende effectief blijkt, niet uitvoerbaar is of niet wenselijk is vanwege de impact op het landschap of op het verkeer.

Aannemelijk gemaakt

Eerder dit jaar besloot de voorzieningenrechter dat er voorlopig niet op reeën geschoten mocht worden in het belang van de verkeersveiligheid. De rechtbank komt nu tot de conclusie dat die ontheffing wel verleend mocht worden, omdat nu wel voldoende aannemelijk is gemaakt dat de ontheffing nodig is om de verkeersveiligheid in Flevoland te waarborgen.