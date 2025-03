Feestelijke lancering ANWB AutoMaatje: eerste ritten officieel van start

ANWB Automaatje is vandaag officieel van start gegaan in de gemeente Westerkwartier. Wethouder Harry Stomphorst gaf het symbolische startsein voor dit bijzondere vervoersinitiatief op het gemeentehuis in Grootegast. ANWB AutoMaatje biedt minder mobiele inwoners de gelegenheid om met de hulp van vrijwillige chauffeurs (weer) deel te nemen aan sociale activiteiten en dagelijkse bezigheden. De eerste ritten zijn inmiddels gereden, waarmee een belangrijke stap is gezet in het vergroten van mobiliteit en sociale betrokkenheid binnen de gemeente.

Wethouder Harry Stomphorst: 'Voor veel inwoners is zelfstandig vervoer niet vanzelfsprekend. ANWB AutoMaatje zorgt ervoor dat mensen die minder mobiel zijn toch actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gaat niet alleen over vervoer, maar ook over ontmoeting en verbinding. Ik ben trots dat we dit in onze gemeente aan kunnen bieden.'

Vrijwilligers maken het verschil

ANWB AutoMaatje draait volledig op de inzet van vrijwilligers, die met hun eigen auto minder mobiele inwoners vervoeren naar een afspraak, familiebezoek of andere sociale activiteit. Na de rit betaalt de deelnemer €0,35 per kilometer aan de chauffeur.

Anneke Huizinga, één van de vrijwillige chauffeurs: 'ANWB AutoMaatje is een mooi initiatief waar ik met plezier aan meedoe. Sinds mijn pensioen heb ik meer tijd en dit vrijwilligerswerk past perfect tussen mijn eigen activiteiten door. Een autorit lijkt misschien iets kleins, maar voor de inwoners die ik vervoer maakt het een wereld van verschil. Het geeft hen een stuk vrijheid terug en het geeft mij een gevoel van voldoening.'

Aanmelden als deelnemer of vrijwilliger

ANWB AutoMaatje is een initiatief van de ANWB in samenwerking met gemeente Westerkwartier en Sociaal Werk de Schans. Inwoners van de gemeente Westerkwartier die minder mobiel zijn en gebruik willen maken van de dienst, kunnen zich aanmelden via anwbautomaatje@sociaalwerkdeschans.nl of bellen naar 0594-745620 (maandag t/m donderdag van 09:30 tot 12:00). De aanvraag moet minimaal twee werkdagen van tevoren worden ingediend, waarna gekeken wordt of er een chauffeur beschikbaar is. Goed om te weten; ook nieuwe vrijwillige chauffeurs zijn van harte welkom om zich aan te melden en een bijdrage te leveren aan dit bijzondere initiatief.