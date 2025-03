Drie verdachten aangehouden in omvangrijk drugsonderzoek

De politie heeft op dinsdag 25 maart drie verdachten aangehouden in een omvangrijk drugsonderzoek dat eind vorig jaar startte. Het drietal wordt verdacht van bezit en handel in verdovende middelen en witwassen.

In totaal werden drie mannen aangehouden. Het gaat om twee Rotterdammers van 32 en 37 jaar oud en een 30-jarige Schiedammer. Twee van de verdachten werden aangehouden in een woning in Rotterdam-Zuid. In Rotterdam-Noord en in Schiedam werden door de politie ook instappen gedaan in panden.

Resultaten

De politie heeft tijdens de doorzoekingen van de woningen onder andere verdovende middelen en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Komende vrijdag, 28 maart, worden ze voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die zal bepalen of ze langer vast moeten blijven zitten.