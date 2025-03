Online gokken spekt staatskas aanzienlijk, kansspelbelasting naar 1 miljard euro

De overheidsinkomsten uit de kansspelbelasting lagen in 2024 op 1 miljard euro, drie kwart meer dan vijf jaar eerder. 'Niet eerder was de opbrengst van de kansspelbelasting zo hoog', zo meldt het CBS donderdag op basis van voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën van 2024.

Boost door legalisatie online gokken

Deze toename komt vooral doordat online gokken per 1 oktober 2021 is gelegaliseerd. Sindsdien namen de overheidsinkomsten uit de kansspelbelasting toe van 0,3 miljard euro in 2021 naar 1 miljard euro in 2024. De toename volgt ook op een tijdelijke afname in 2020 en 2021. Toen waren casino’s vanwege corona een deel van de tijd gesloten, waardoor de opbrengst van kansspelbelasting lager was.

400 miljoen opbrengst uit online gokken

Volgens een raming van de Belastingdienst is van de totale opbrengst van 1 miljard euro in 2024 ongeveer 0,4 miljard euro afkomstig van online gokken. De legalisering van online gokken is tevens zichtbaar in de consumentenuitgaven in de gokbranche, uitgedrukt als inzet minus prijzengeld. Deze namen toe van 2,5 miljard euro in 2021 naar 4,4 miljard euro in 2023. Ook hierbij speelt mee dat de opbrengsten in 2021 lager waren vanwege de tijdelijke sluiting van de casino’s. Volgens de Kansspelautoriteit 1) vormde in 2023 online gokken ruim een derde van de markt.

Tarief kansspelbelasting steeds verder verhoogd

De opbrengst van de kansspelbelasting is de laatste jaren ook veranderd doordat de overheid de hoogte van het tarief aanpaste. Bij casino’s en binnenlandse online kansspelen is dit het percentage dat de organisatoren verschuldigd zijn over het saldo van inzet minus prijzengeld. In de meeste andere gevallen, bijvoorbeeld bij loterijen, is dit het tarief dat winnaars moeten betalen over de gewonnen prijs.

Kansspelbelasting in 2026 naar 37,8 procent

In 2024 bedroeg de kansspelbelasting 30,5 procent, tegenover 30,1 procent in 2019. Hierbij worden alleen prijzen groter dan 449 euro belast. Tegelijkertijd met de legalisering van online gokken werd de kansspelbelasting tijdelijk verlaagd, waardoor deze eind 2021 en in 2022 op 29 procent lag. Hierbij verviel echter tijdelijk de drempelwaarde van 449 euro. Per 1 januari 2025 is het tarief verhoogd naar 34,2 procent, met het voornemen dit in 2026 verder op te voeren naar 37,8 procent.