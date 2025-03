KNH: BTW-verhoging leidt tot 80% minder winst voor hotels in grensregio

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich grote zorgen over de impact van de btw-verhoging op logies van 9% naar 21%, met name voor hotels in de grensregio’s. Uit nieuw onderzoek van CELTH en Decisio blijkt dat ongeveer 900 van deze bedrijven, veelal familiehotels met weinig zakelijke gasten, een winstverlies tot wel 80% kunnen verwachten.

Geen zakelijke gasten

KHN verwacht vooral een grote impact voor hotels zonder, of met een beperkt aandeel, zakelijke gasten in het lagere segment. Deze hotels hebben vaak kleine marges en prijsgevoelige gasten. Daarbij komt dat zij moeten concurreren met hotels net over de grens in België en Duitsland, waar het btw-tarief aanzienlijk lager ligt (6% en 7%). KHN roept het kabinet daarom nogmaals op om de maatregel te heroverwegen. Het rapport is inmiddels gedeeld met Tweede Kamerleden op de dossiers Financiën en Economische Zaken.

Faillissementen en druk op regio’s

Voor veel familiehotels in de grensregio betekent de btw-verhoging dat hun winst vrijwel volledig verdampt. Investeringen in duurzaamheid of innovatie zijn dan niet langer mogelijk. Bovendien maakt deze winstdaling de kans op faillissementen onder deze hotels groot. Daarmee verdwijnen niet alleen ondernemers, maar komt ook de leefbaarheid van dorpskernen onder druk te staan.

Ook impact op lokale bedrijven

Naast de directe impact op de hotelsector heeft een terugloop in toerisme effect op andere lokale bedrijven. Minder hotelgasten betekent namelijk ook minder bestedingen bij lokale horeca, winkels, evenementen en toeleveranciers – en indirect ook banen. Volgens het rapport betekent elke gemiste euro aan hotelomzet nog eens 60 cent minder omzet bij andere lokale bedrijven.

Oproep aan de overheid

KHN doet een dringende oproep aan het kabinet om de btw-verhoging te heroverwegen. De voorgestelde maatregel raakt niet alleen ondernemers, maar ondermijnt ook de leefbaarheid en werkgelegenheid in regio’s buiten de grote steden. We denken graag mee over alternatieven die recht doen aan ondernemers, regio’s en het mkb. Een gezond ondernemersklimaat in álle delen van Nederland is essentieel voor een sterke en evenwichtige samenleving.