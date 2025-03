Man (51) en jongen (15) op balkon meerdere keren beschoten

Een 51-jarige man en een 15-jarige jongen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-Zuid. 'De man en de jongen stonden op het balkon van een woning toen zij vanaf de straat werden beschoten. In de omgeving zijn twee verdachten aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

Meerdere schoten

Om 21.30 uur belden diverse buurtbewoners het alarmnummer omdat in de Rousseaustraat werd geschoten. 'Meerdere schoten werden gehoord en gezien. Op straat zijn meerdere hulzen te vinden. Twee personen zijn gewond geraakt; een 50-jarige man en een 15-jarige jongen', aldus de politie.

Gewonden naar ziekenhuis gebracht

Zij stonden tijdens het moment van schieten op het balkon van een woning toen er vanaf straat richting het balkon werd geschoten. De slachtoffers zijn gewond, maar aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee verdachten aangehouden

De verdachten waren weggevlucht. Met behulp van getuigenverklaringen en een signalement werden in de omgeving twee verdachten aangehouden. Het is nog onbekend wat de aanleiding van het schietincident is. De politie doet onderzoek. Bij de woning en op straat wordt gezocht met een speurhond en verricht de Forensische Opsporing sporenonderzoek. Er wordt gesproken met getuigen en gezocht naar beschikbare camerabeelden.