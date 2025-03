Overleden vrouw Arnhemse woning is geen misdrijf

Op 1 februari van dit jaar werd in een woning aan de Klarendalseweg in Arnhem, na een melding, het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. 'De bewoner van het betreffende pand werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

'Man ten onrechte gezien als verdachte'

Hij werd na drie dagen vrijgelaten, in afwachting van het onderzoek. Het onderzoek is inmiddels afgerond. 'De man blijkt ten onrechte als verdachte te zijn aangemerkt. Uit niets blijkt dat hij een rol heeft gespeeld bij het overlijden. De vrouw is niet door een misdrijf om het leven gekomen', aldus het OM. Het OM heeft de zaak geseponeerd. Over de doodsoorzaak geven politie en justitie verder geen informatie.