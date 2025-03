OM: forse straffen passend voor brutale ‘nepagenten’ die slachtoffers van geld en kostbaarheden beroven

Door zich voor te doen als (nep)agent wekken zij vertrouwen bij vaak oudere en kwetsbare mensen. De officier: “De oplichting is zeer gedegen opgezet waarbij meerdere verdachten betrokken zijn in het “verhaal” wat de slachtoffers wordt voorgeschoteld. Zij worden zo op zeer grondige wijze om de tuin geleid. De hele opzet is bijna professioneel te noemen en alle eventuele argwaan wordt op slinkse wijze de kop ingedrukt, waardoor de slachtoffers, door het opgeworpen rookgordijn van potentieel risico voor inbraak en schade, worden bewogen tot afgifte van hun kostbaarheden.” De 20-jarige verdachte heeft verklaard dat hij enkel als chauffeur heeft gefungeerd en verder geen concrete rol had bij de oplichting. Uit het dossier blijkt echter het tegendeel. “De groep waartoe verdachte behoort, houdt zich bezig met feiten met de hetzelfde modus operandi. Binnen de groep is er een duidelijke rol voor iedere afzonderlijke verdachte. Er is hier sprake van een gerichte samenwerking op het plegen van de oplichtingen”. De minderjarige verdachte die vanochtend achter gesloten deuren is gehoord door de rechtbank, fungeerde volgens de officier in de groep als ‘agent’ die bij de mensen aan de deur kwam. Tegen hem is jeugddetentie voor de duur van 240 dagen geëist, waarvan 210 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Met daarbij op te leggen de bijzondere voorwaarden zoals door de Raad voor de Kinderbescherming geformuleerd. Daarnaast een werkstraf van 160 uur.

In relatief korte tijd hebben de verdachten veel financiële schade toegebracht. In totaal is er ruim 300.000 euro buitgemaakt. Schade die de slachtoffers vaak niet vergoed krijgen. Zij hebben immers zelf hun kostbaarheden afgegeven zodat de schade die ze hebben geleden over het algemeen niet onder hun (diefstal)verzekering valt. De 14 zaken die op de tenlastelegging staan is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. “Uit onderzoek blijkt dat er veel meer meldingen van pogingen tot oplichting naar voren zijn komen waar deze verdachten ook bij betrokken lijken te zijn geweest en vele meldingen van vergelijkbare zaken die bij politie en justitie blijven binnenkomen”, zegt de officier ter zitting.

Het gewekte vertrouwen is naar de mening van de officier door deze verdachten ernstig beschaamd, waardoor niet alleen bij de slachtoffers, maar ook in de gehele maatschappij, gevoelens van onveiligheid worden ervaren. Het heeft daarmee ook grote invloed op de politie die hun werk voor wat betreft de uitoefening van de beschermingstaken ernstig bemoeilijkt zien. Mensen durven er niet meer op te vertrouwen dat ze echt gebeld worden door de politie en dat er werkelijk een echte politieagent voor de deur staat.

De officier is van mening dat verdachten met hun handelen zeer maatschappij-ontwrichtend hebben gewerkt en hebben bijgedragen aan gevoelens van onveiligheid. Daarnaast hebben zij hierdoor de belangrijke en noodzakelijke positie van de politie ondermijnd.

Bij het formuleren van de eis houdt de officier rekening met de ernst van de feiten, de persoonlijke omstandigheden alsmede de houding van verdachte (hij lijkt pro-criminele keuzes te maken, ingegeven door financieel gewin om aan de beoogde luxe levensstijl te kunnen voldoen) én de impact dit soort oplichting heeft op de maatschappij. Zij eist een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.