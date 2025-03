Jongen op fatbike aangereden

Op de Schijndelsedijk in Boxtel is donderdagmiddag een jongen op een fatbike aangereden door een automobilist.

Rond 14.40 uur ging het mis toen de automobilist de Koppenhoefstraat in draaide en de jongen over het hoofd zag. De automobilist bleef ongedeerd maar de jongen is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft registratie gemaakt van het ongeval