Hoe houtbouw kan helpen als oplossing voor de woningcrisis

Een van de problemen waar Nederland mee te maken heeft, is de woningcrisis. Er is in het hele land een groot tekort aan betaalbare woningen en mantelzorgwoningen, terwijl veel mensen op zoek zijn naar een plek om te wonen – helemaal nu we alsmaar ouder worden in Nederland en langer zelfstandig willen blijven wonen. Dat terwijl de bouwsector tegelijkertijd onder een grote druk staat, omdat de sector geacht wordt duurzamer te worden.

Hierdoor kan er niet onbeperkt worden bijgebouwd. Eén van de ontwikkelingen die hierdoor steeds vaker wordt genoemd, is houtbouw. Houtbouw biedt namelijk verschillende voordelen ten opzichte van traditionele bouwmethoden, helemaal wanneer je dit door een professioneel bedrijf uit laat voeren, zoals Gelderschehoutbouw.nl. In dit artikel lees je meer over hoe houtbouw kan helpen als oplossing voor de woningcrisis in Nederland.

Houtbouw in Nederland kent een groeiende interesse

In de afgelopen jaren is er sowieso meer interesse gekomen in houtbouw in Nederland, ongeacht de vele voordelen ten opzichte van de woningcrisis in ons land. Zo zijn er steeds meer particulieren die kiezen voor houtbouw bij het bouwen van een eigen woning, maar ook bij andere projecten. Houtbouw is bijvoorbeeld ideaal bij het laten bouwen van schuren, overkappingen, tuinhuizen en zelfs mantelzorgwoningen. Nu we alsmaar ouder worden in Nederland neemt de vraag naar mantelzorgwoningen toe; met houtbouw kun je binnen no time een passende woning laten realiseren.

Maar: ook vastgoedbedrijven en grote organisaties kiezen vaker voor houtbouw. Kijk maar eens naar het Haut-gebouw in Amsterdam; het hoogste hybride houten gebouw van Nederland en zelfs een van de hoogste van de hele wereld. Bij deze hoogbouw is voornamelijk gebruik gemaakt van hout, een duurzaam materiaal. De gemeente Amsterdam wil zelfs dat 20% van alle nieuwbouwhuizen in Amsterdam gemaakt wordt van hout. In andere steden zoals Utrecht en Rotterdam is deze interesse er ook – en dat is zeker niet voor niets het geval. Bouwen met hout kent namelijk veel voordelen.

Waarom kiezen voor houtbouw in de bouwbranche?

Dat is helemaal het geval wanneer je het vergelijkt met de traditionele bouwmethoden waarbij veel gebruik van beton en staal komt kijken. Wat bijvoorbeeld het grootste voordeel is van houtbouw is het feit dat hout een hernieuwbaar materiaal is dat CO2 kan opslaan. In het kader van duurzaam bouwen is dit dus veel aantrekkelijker, aangezien beton en staal juist veel CO2-uitstoot kennen bij de productie ervan. Met betrekking tot de woningcrisis is dit voordelig, omdat de bouwsector vanuit de overheid in Nederland alsmaar meer moet vergroenen. Hout als bouwmateriaal is in ieder geval een goede basis voor duurzame woningbouw.

Wat ook interessant is om te weten, is dat huizen van houten vaak veel sneller kunnen worden gebouwd dan woningen die gemaakt worden van beton en staal. Houten huizen worden namelijk in veel gevallen prefab geproduceerd in fabrieken, waarna ze al binnen enkele weken op de plaats van locatie kunnen worden opgebouwd. Dit kun je je niet voorstellen bij huizen die op de traditionele manier worden gemaakt wat al gauw maanden duurt. In andere woorden: met behulp van houtbouw kunnen binnen korte tijd veel woningen op een duurzame manier worden gebouwd, iets wat ideaal zou lijken in de huidige samenleving waarin we te maken hebben met een woningcrisis.

Houd ook rekening met de nodige uitdagingen bij houtbouw

Tegelijkertijd moet er wel rekening worden gehouden met enkele kritische punten. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat woningen gemaakt van hout niet brandveilig zijn. Gelukkig is dit tegenwoordig niet iets waar je je zorgen om hoeft te maken. Stel: je laat een mantelzorgwoning van hout maken, dan moet je weten dat zo’n huis dat gemaakt is van modern bewerkt hout goed bestand is tegen brand. Sterker nog: dit soort houten huizen zijn vaak net zo veilig als huizen van beton! Uiteraard moet er wel alsnog rekening worden gehouden met regelgeving en het ontwerp van een woning dat het om een houten constructie gaat.

Een uitdaging waar in de toekomst wel aan gedacht moet worden, is de beschikbaarheid van hout. Wanneer steeds meer woningen van duurzaam geproduceerd hout gemaakt worden, moet dit hout wel beschikbaar zijn. Om ontbossing tegen te gaan, is het bijvoorbeeld een must dat dit soort hout uit verantwoord beheerde bossen komt. De vraag hierbij is: kan de productie van duurzaam hout worden opgeschaald zonder dat dit effect heeft op het milieu? Desalniettemin zal houtbouw in de toekomst zonder twijfel een grotere rol spelen in het oplossen van de woningcrisis. Het is de enige manier waarop duurzaam kan worden gebouwd om de klimaatdoelstellingen te halen en waarop de crisis (deels) kan worden opgelost, zelfs wanneer het om hybride bouw met hout gaat.