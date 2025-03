Oppervlakte bloembollen in tien jaar gestegen, laatste jaar gedaald

In 2024 werden bloembollen geteeld op een oppervlakte (areaal) van ruim 27 duizend hectare. Dat is 16 procent meer dan in 2014. Er werden vooral meer tulpen geteeld. Ook werden er meer lelies en overige bol- en knolgewassen geteeld. Vergeleken met 2023 is het areaal bloembollen iets gedaald (3 procent). Dit blijkt uit de definitieve cijfers van de landbouwtelling van het CBS.

et areaal voor de bloembollenteelt was in 2024 vergeleken met tien jaar eerder met 3,8 duizend hectare gegroeid, een toename van 16 procent. Ruim de helft van het bloembollenareaal wordt gebruikt voor tulpen. Dit nam in die periode toe met 29 procent tot ruim 14 duizend hectare. Vergeleken met 2023 daalde het tulpenareaal met 2 procent.

Ten opzichte van tien jaar eerder is het areaal lelies met 12 procent gestegen tot 5,9 duizend hectare. Hiermee is deze bollensoort het op één na grootste gewas binnen de bloembollenteelt. In 2024 bestond ruim 21 procent van het areaal uit lelies. Vergeleken met een jaar eerder is het areaal lelies gedaald met 6 procent.

Ruim de helft van bloembollentelers teelt tulpen

In 2024 waren er ruim 1600 bedrijven die bloembollen teelden. In vergelijking met tien jaar eerder is het aantal bloembollentelers gestegen met 8 procent. Dit komt doordat meer landbouwbedrijven lelies en tulpen zijn gaan telen.

Van deze telers hield 56 procent zich bezig met de tulpenteelt, 24 procent teelde lelies en 26 procent teelde overige bol- en knolgewassen.

Het aandeel telers dat lelies teelt is nauwelijks veranderd in 10 jaar tijd, het aandeel telers dat overige bol- en knolgewassen teelt is gedaald met 3 procent. Het aandeel narcissentelers daalde van 20 procent naar 12 procent.