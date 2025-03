Twee aanhoudingen na overlijden baby

Hulpdiensten werd gealarmeerd voor de medische toestand van baby in een woning aan de Lisztlaan. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffertje bleek te zijn overleden.

De politie heeft twee verdachten aangehouden, een 31-jarige vrouw en een 29-jarige man. Hun rol wordt onderzocht bij het overlijden van de baby.

In een woning aan de #Lisztlaan vond er zojuist een reanimatie plaats bij een baby. Helaas mocht dit niet meer baten. Het kindje is overleden. Een persoon in de woning is aangehouden. De rol van de verdachte, alsmede de toedracht naar dit verdrietige incident, wordt onderzocht.