Groeiende vraag naar kluizen door angst en economische onzekerheid

De vraag naar kluizen voor particulier gebruik is de afgelopen maanden flink toegenomen. Dat stelt De Nederlandse Kluis, een bedrijf dat zich richt op de verhuur van kluizen, in het Algemeen Dagblad. Volgens hen spelen actuele ontwikkelingen hierin een belangrijke rol. Berichten over geopolitieke spanningen, oorlogsgevaar en economische onzekerheid zorgen ervoor dat steeds meer mensen zich afvragen hoe veilig hun eigendommen eigenlijk zijn. Om hun waardevolle bezittingen beter te beschermen, kiezen particulieren daarom steeds vaker voor een kluis als betrouwbare oplossing.

DNB-persconferentie adviseert contant geld te bewaren

De Nederlandsche Bank (DNB) adviseerde onlangs om tussen de €50 en €100 contant geld per inwoner in huis te hebben. Dit advies volgde op hun rapport en persconferentie van 21 oktober 2024. Tijdens die bijeenkomst benadrukte Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken bij DNB, dat internationale spanningen het grootste risico vormen voor de Nederlandse financiële sector. Ook waarschuwde hij voor een toename van cyberaanvallen op banken en andere financiële instellingen, evenals het groeiende risico op verstoringen in het betalingsverkeer. Dit dwingt mensen om nog bewuster na te denken over het veilig opbergen van hun financiële reserves en andere waardevolle eigendommen.

Invloed van een kluis op een inboedelverzekering

In noodsituaties kan contant geld van grote waarde zijn, bijvoorbeeld voor essentiële uitgaven zoals voedsel, water of medicijnen. Tegelijkertijd brengt het bewaren van contant geld in huis risico’s met zich mee. Inbrekers zijn vaak gericht op makkelijk toegankelijke waardevolle spullen. Een kluis biedt dan uitkomst om geld, sieraden of belangrijke documenten veilig op te bergen — mits deze aan bepaalde eisen voldoet.

In de voorwaarden van veel verzekeraars staat dat bij diefstal van contant geld, sieraden, horloges, edelmetalen of edelstenen slechts een beperkt bedrag wordt vergoed als deze niet in een kluis waren opgeborgen. Zijn deze bezittingen wél opgeborgen in een gecertificeerde kluis, dan worden ze vaak tot de werkelijke waarde vergoed. Verzekeraars hanteren hierbij verschillende voorwaarden. Sommige verzekeraars accepteren een standaard elektronische kluis, terwijl andere verzekeringsmaatschappijen enkel kluizen met een EN 1143-1 (CEN II) certificering goedkeuren.

Belangrijk is bovendien dat de kluis correct wordt verankerd aan een betonnen muur of vloer — met de juiste bevestigingsmaterialen en volgens de geldende normen. Hoewel het hebben van een kluis meestal niet leidt tot een lagere premie, kan het wel van invloed zijn op de hoogte van de uitkering bij inbraak.

Toenemende vraag naar kluizen weerspiegelt veranderend veiligheidsgevoel

De combinatie van financiële onzekerheid, cyberdreigingen en maatschappelijke onrust leidt tot een blijvend veranderd veiligheidsgevoel. Dit vertaalt zich rechtstreeks naar het gedrag van consumenten. Zowel de verhuur als de verkoop van geld kluizen neemt toe, net als de investeringen van bedrijven in grotere opslagoplossingen. Waar voorheen vooral zakelijke gebruikers een kluis aanschaften, lijkt nu ook de particuliere markt zich steeds actiever te oriënteren op het veilig opbergen van waardevolle spullen. Zolang de spanningen aanhouden en het vertrouwen in digitale veiligheid en betalingssystemen onder druk blijft staan, zal deze trend zich naar verwachting verder doorzetten.