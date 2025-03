Bingo met biertje of advocaatje toch weer toegestaan

Bingo is al jaren een populaire manier om mensen samen te brengen, maar door een onbedoeld effect van de Alcoholwet was het niet meer mogelijk om een bingo te organiseren op plekken waar ook alcohol wordt geschonken. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Wetenschap (VWS) vrijdag.

'Onbedoelde beperking weer van tafel'

Staatssecretaris Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) grijpt in en zorgt ervoor dat deze onbedoelde beperking van tafel gaat. Bingo’s zonder winstoogmerk kunnen binnenkort weer gewoon plaatsvinden op locaties met een alcoholvergunning. Wetgeving die bedoeld is om risico’s op verslaving van gokken en alcohol aan te pakken, moet natuurlijk niet eindigen in het verbieden van een biertje of advocaatje bij de bingo.

Ministerraad

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Karremans mee ingestemd een wijziging van de Alcoholwet voor advies aan de Raad van State te zenden. De verwachting is dat de Tweede Kamer het na de zomer kan behandelen, zodat bingo’s op deze locaties snel weer van start kunnen.

Onbedoelde effecten aanpakken

Staatssecretaris Karremans: “Als een wet onbedoeld iets onmogelijk maakt, is het onze taak dat op te lossen. Natuurlijk blijven we alert op de risico’s van gokken en alcohol, maar bingo draait vooral om gezelligheid, sociale contacten en een leuke middag. Dat willen we stimuleren, niet belemmeren.

'Niet handhaven tijdens overgangperiode'

Ik heb eerder al burgemeesters opgeroepen om tijdens deze overgangsperiode niet te handhaven, en dat doe ik nu opnieuw. De wetswijziging is nu klaar voor behandeling. Laten we ervoor zorgen dat iedereen gewoon kan genieten van bingo, met of zonder drankje naar keuze.”

Heldere regels voor kleine kansspelen

De wijziging maakt een uitzondering op het verbod op kansspelen in horecagelegenheden voor kleinschalige bingo’s. In de Wet op de kansspelen worden een aantal voorwaarden gesteld voor kleine kansspelen als bingo’s, zoals een maximumprijs van 400 euro per ronde en dat de organisatie in handen moet zijn van een Nederlandse vereniging die al minimaal drie jaar bestaat en niet gericht is op kansspelen.

Strengere controles op alcoholbezorging aan minderjarigen

Naast de bingo-aanpassing regelt de wetswijziging dat – naast online verkopers - ook bezorgers strafbaar zijn als ze alcohol afleveren aan minderjarigen. De NVWA ziet hier op toe en kan boetes uitdelen met behulp van minderjarige testkopers.