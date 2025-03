FNV: Historische loonsverhoging voor apotheekmedewerkers

Salaris met 20 procent omhoog

In totaal gaat hun salaris de komende twee jaar met 20% omhoog. In 2027 komt daar nog een extra verhoging bovenop. Dat staat in een hoofdlijnenakkoord tussen vakbonden en werkgevers, dat is afgesloten onder leiding van verkenner Martin van Rijn.

Keiharde actie gevoerd door apotheekmedewerkers

‘Een geweldige overwinning voor de apotheekmedewerkers, die ze helemaal aan zichzelf te danken hebben’, zegt Ralph Smeets, bestuurder van FNV Farmacie. ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse apotheekbranche stonden de apotheekassistenten voor zichzelf op. Ze voerden maandenlang keihard actie. Met nu een prachtig succes als resultaat. Dit bewijst opnieuw dat het loont om actie te voeren.’

Salarisverhoging

'De lonen in de apotheek gaan tot en met 2026 met 20% omhoog. In 2027 zal bovendien de volledige Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) worden ingezet voor het verhogen van de lonen in de apotheek. Effectief zal de loonsverhoging over de hele cao-periode dus nog vele procenten hoger uitvallen', aldus FNV.

OVA-geld

De OVA is geld dat de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor een marktconforme arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg. ‘We weten nu nog niet wat de OVA voor 2027 wordt, maar in de afgelopen drie jaar ging het om vier tot zes procent van het salaris’, zegt Smeets. ‘Ik denk dat de salarissen in de apotheek de komende 3,5 jaar in totaal zeker 25% zullen stijgen.’

Afspraken

In het hoofdlijnenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over het urensysteem en de functiewaardering in de apotheken. De komende weken werken de vakbonden en werkgevers het akkoord uit tot een definitief pakket maatregelen. Daarna mogen de vakbondsleden erover stemmen. Als zij akkoord gaan, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in op 1 juli 2024 en loopt deze tot 31 december 2027.