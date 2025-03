Man raakt gewond bij schietincident Amsterdam

Vrijdagochtend 28 maart heeft er een schietincident plaatsgevonden aan het Maldenhof in Amsterdam-Zuidoost. Dit meldt de politie vrijdag.

Man gewond

Daarbij raakte een man gewond. De recherche is op zoek naar de verdachte en roept getuigen op zich te melden.

Melding

Rond 11.00 uur krijgt de meldkamer een melding dat er geschoten is aan het Maldenhof. 'Als de politie ter plaatse komt treffen ze een gewonde man aan. Ze verlenen direct eerste hulp. Het traumateam en ambulancepersoneel nemen hierna de zorg over. Vervolgens is de man naar het ziekenhuis vervoerd', aldus de politie.

Verdachte gevlucht

Na het schietincident weet de verdachte in onbekende richting te ontkomen. De recherche en Forensische Opsporing doen ter plaatse onderzoek.