Schepen NAVO-vlootverband in de haven van Rotterdam

Beschermen infrastructuur onder water

Het vlootverband wordt onder meer ingezet om de belangrijke infrastructuur onder water te beschermen. Denk aan energie- en datakabels. De overige 3 schepen van het vlootverband doen dat op dit moment in de Oostzee. Ze zijn ingezet bij de NAVO-missie Baltic Sentry. Ook dichter bij huis, op de Noordzee, worden de schepen ingezet om sabotage tegen te gaan. Het internationale bezoek bevordert bovendien het draagvlak voor de aankomende NAVO-top in juni. Het vlootverband draagt bij aan de beveiliging vanaf zee. Ook de Koninklijke Marine speelt daarbij een rol.

Zr.Ms. Tromp

Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp heeft een sleutelrol binnen de taakgroep. Het beschikt over de geavanceerde SMART-L-radar. Die kan onder meer ballistische raketten en vijandelijke vliegtuigen opsporen. De SNMG1 is 1 van de 4 vlootverbanden die 24/7 beschikbaar is voor opdrachten van de NAVO. De Nederlandse commandeur Arjen Warnaar leidt de taakgroep.

Ramstein Flag

De stad Rotterdam verlicht het Wereldmuseum in het blauw en wit ter ere van het bezoek van de eenheden. Na het weekend vertrekken de schepen weer. Het vlootverband neemt dan deel aan de NAVO-oefening Ramstein Flag en stuurt vanaf zee vliegtuigen aan die luchtverdedigingsoperaties uitvoeren. Zr.Ms. Tromp is bovendien in staat te zorgen voor beeldopbouw en deelt de informatie met eenheden te land, ter zee en in de lucht. Zo heeft iedereen hetzelfde plaatje.