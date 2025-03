Automobilist belandt met auto in sloot langs de Bestseweg in Sint-Oedenrode

Op de Bestseweg tussen Sint-Oedenrode en Best is vrijdagmiddag een automobilist met zijn auto in een naastgelegen sloot beland.

'Vaker ongeval op deze weg'

De automobilist is ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waardoor de man met zijn auto van de weg raakte is ons niet bekend. Buurtbewoners spraken dat het regelmatig raak is op deze weg, al vele auto’s zijn daar in de sloot belandt.

Auto geborgen

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd. Er waren geen andere voertuig betrokken bij het incident, maar volgens een getuigen zou een passerende fietser ternauwernood zijn gemist.