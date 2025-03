Defensie doet aanbesteding voor kant-en-klare gebouwen uit fabriek

Defensie wil sneller en goedkoper nieuw en duurzaam vastgoed verkrijgen. 'Het Rijksvastgoedbedrijf is daarom gestart met de aanbesteding voor kant-en-klare standaard legeringsgebouwen uit de fabriek. Dat staat in de onlangs verschenen Defensiekrant.

Meer mensen betekent meer onderkomens

Defensie groeit aan alle kanten. Niet alleen op het gebied van materieel en slagkracht, maar er is ook behoefte aan meer mensen. Om dat goed te faciliteren zijn onderkomens voor medewerkers een belangrijk speerpunt voor de organisatie. Een kant-en-klaar gebouw uit de fabriek geldt als een oplossing. Het gaat om permanente gebouwen, die alleen nog ter plekke in elkaar hoeven te worden gezet.

Twee typen gebouwen

Er komen 2 typen legeringsgebouwen: 1- en 8-persoonslegering. Dat vertelt directeur van de Directie Vastgoed bij Defensie brigadegeneraal Ard Goedhart. “In de eerste fase worden 1.588 1-persoonslegeringen opgeleverd en 47 achtpersoonskamers. Verdeeld over 10 defensielocaties praten we dan over 1.964 bedden waarvan de eerste 2 gebouwen in 2026 opgeleverd moeten worden.”

Kantoren, magazijnen en werkplaatsen

In een later stadium is het ook de bedoeling dat kantoren, magazijnen en werkplaatsen gestandaardiseerd van de fabrieksband rollen.