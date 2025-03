Ouders vrijgelaten in onderzoek overleden baby Rotterdam

De ouders van de afgelopen donderdag 27 maart in een woning aan de Lisztlaan in Rotterdam overleden baby, zijn lopende het onderzoek naar de toedracht heengezonden. 'Ze blijven wel verdachten', zo meldt de politie zondagavond.

Zes maanden oud

'Het lichaampje van het zes maanden oude jongetje is vrijgegeven. Zijn 3-jarige zusje is onder toezicht gesteld, krijgt de zorg die ze nodig heeft en wordt bij familie opgevangen', aldus de politie.

Mogelijk nalatigheid

De moeder en vader werden kort na de melding aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de baby. Direct startte een uitgebreid rechercheonderzoek waaruit nu blijkt dat er zeer waarschijnlijk geen sprake is van opzettelijk toegebracht letsel. Mogelijk is er sprake van nalatigheid.

Meer forensisch onderzoek nodig

Dat is ook strafbaar maar er is meer forensisch onderzoek nodig om tot een compleet beeld te komen. Dat kost tijd en het kan nog maanden duren voordat iets te zeggen is over de doodsoorzaak van het jongetje.

Grote impact

Het overlijden van een baby is altijd ingrijpend. Ook nu en het heeft grote impact op alle betrokkenen. Voor de heengezonden ouders en hun familie, maar ook voor bijvoorbeeld omwonenden en voor betrokken hulpverleners. Voor iedereen wordt bekeken welke zorg nodig is. Daar blijft ook komende tijd aandacht voor.