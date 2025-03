Politie arresteert man na grote drugsvondst in Leiden

Zondagmiddag is een man uit Leiden aangehouden voor handel in verdovende middelen. 'In een woning aan de Opaalstraat in Leiden werd deze middag een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslag genomen', zo meldt de politie zondag.

Onderzoek

De politie heeft op zondagmiddag in de woning een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Om welke- en hoeveel drugs het gaat, wordt nog onderzocht. Een man uit Leiden is aangehouden. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Getuigen gezocht

Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van de Opaalstraat in Leiden? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het de politie weten via 0900-8844.